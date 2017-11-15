В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится интерактивное занятие, посвященное Дню толерантности в России

17 ноября в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится интерактивное занятие «Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в этом наша сила», посвященное Дню толерантности в России.

В ходе беседы юные мурманчане узнают о значении понятия «толерантность», истории его возникновения, выдающихся людях, поддерживающих принципы взаимопонимания и мира между народами.

Участвуя в играх, ребята научатся ценить взаимопонимание в семье, терпимо относиться к недостаткам друзей и ценить их достоинства.

Участники мероприятия посмотрят популярные социальные ролики, поднимающие проблему уважительного отношения к старшему поколению и людям с ограниченными возможностями, познакомятся с литературой по теме мероприятия на книжной выставке.