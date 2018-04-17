В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится познавательно-музыкальная программа «Север – дом дружбы»
18 апреля в 14.30 в отделе искусства и творчества Областной детско-юношеской библиотеки (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30) состоится познавательно-музыкальная программа «Север – дом дружбы», посвященная 80-летию образования Мурманской области.
Участниками мероприятия и зрителями станут студенты Мурманского арктического гуманитарного университета и Мурманского педагогического колледжа, старшеклассники средней образовательной школы № 34 города Мурманска.
В программе прозвучат поэтические строчки о родном крае, песни знаменитых заполярных композиторов, песни современного композитора Ирины Якимчук. Её произведение «С днем рождения, солнце золотое» будет представлено в исполнении вокальной группы детей с ограниченными возможностями коррекционной школы поселка Минькино Кольского района.