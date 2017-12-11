В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится встреча с писательницей Наталией Волковой

13 декабря в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится встреча с талантливой московской писательницей Наталией Волковой. Наталия Геннадьевна Волкова - детский писатель, поэт, преподаватель. Она является автором замечательных стихотворений и сказок, познавательной литературы по краеведению, которые пишет в соавторстве с супругом Василием Волковым.

В 2012 году сборник детских стихов Наталии Волковой «На белом листочке» стал первым за всю историю Международного Конкурса на лучшее произведение для подростков им. Сергея Михалкова стихотворным сборником, вышедшим в победители конкурса, а в 2016 году за книгу «Профессии старой России в рисунках и фотографиях» Наталия и Василий Волковы стали лауреатами Международной литературной премии имени П.П. Ершова.

В рамках творческой встречи поэтесса расскажет юным читателям о своих произведениях, об их создании и необычном формате, а также познакомит с новыми произведениями. Юные читатели смогут задать гостье вопросы и получить автограф.