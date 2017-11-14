В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится юбилейный вечер «Под крышей одной», посвященный 70-летию детского поэта и писателя Олега Бундура

16 ноября в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится юбилейный вечер «Под крышей одной», посвященный 70-летию детского поэта, писателя и путешественника Олега Семеновича Бундура.

Олег Бундур - член Союза российских писателей, автор 37 книг стихов и прозы для детей, один из самых печатаемых писателей Заполярья. Гости праздника смогут поздравить поэта с юбилеем. Они увидят презентацию, посвященную жизни и творчеству Олега Семеновича, послушают стихи и песни в исполнении школьников и студентов Мурманского арктического государственного университета.