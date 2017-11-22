В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялась арт-встреча «Всё начинается с театра»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке в рамках Всероссийской недели «Театр детям и юношеству» состоялась встреча девятиклассников гимназии № 1 г.Мурманска с молодёжной театральной студией «Катарсис».

Библиотекари рассказали об истории создания студии, а руководитель «Катарсиса» Малкова Татьяна Николаевна познакомила ребят с современным репертуаром коллектива, в состав которого входят дети, подростки и студенты. Артисты и зрители, пришедшие на встречу, оказались практически ровесниками по возрасту.

Юные артисты показали музыкально-поэтический моноспектакль по произведениям поэтов: Роберта Рождественского, Уильяма Шекспира, Иманта Зиедониса, Владимира Маяковского и других авторов. Ребята высоко оценили игру актеров-ровесников и музыкальное оформление.