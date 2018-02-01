В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялось занятие а рамках проекта «Азбука права»

В областной детско-юношеской библиотеке состоялось первое в текущем году мероприятие проекта «Азбука права», который осуществляется в городе Мурманске с 2017 года.

Специалисты библиотеки совместно с представителями российской благотворительной организации «Детские деревни - SOS» содействуют в проведении правового просвещения жителей Мурманской области, организации помощи детям и семьям в кризисной ситуации.

Благодаря циклу занятий «Азбука права» через индивидуальные и групповые консультации участники узнают о своих правах и возможностях.

В ходе занятия на тему «Социальная защита населения. Правовая основа» пользователи получили знания в области защиты прав детей, о функциях социальной защиты в нашей стране, об организациях, оказывающих социальную поддержку.

В рамках мероприятия работниками библиотеки была предложена помощь в поиске документов, работе в правовой системе «Консультант Плюс», представлен обзор выставки «Семья и право».