В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялось заседание клуба «Знакомьтесь – юристы»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялось первое в текущем учебном году заседание клуба «Знакомьтесь – юристы», посвященное Дню памяти жертв политических репрессий.

Перед педагогами и школьниками города выступили известные люди и учёные, занимающиеся этой проблемой. Заседание открыло выступление министра юстиции Мурманской области Василия Плевако. Он рассказал об истории Дня памяти, создания комиссии по правам человека и восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. С деятельностью комиссии на территории Мурманской области, а также памятных местах Кольской земли познакомил мурманчан Виктор Минаков, заместитель начальника отдела по реализации антикоррупционной политики, вопросам помилования и правам человека.

Статистические данные привела Светлана Соловьёва, инспектор отделения архивной информации и реабилитации жертв политических репрессий отдела статистики и архивной информации Информационного центра Управления министерства внутренних дел России по Мурманской области. Юлия Бардилева, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и права Мурманского арктического государственного университета выступила с лекцией по теме «Репрессии против духовенства и мирян Европейского Севера России».

Сотрудники библиотеки подготовили обзор выставки «Россия XX век. Политические репрессии. Трагические уроки прошлого», посвящённой известным политическим деятелям страны, работникам культуры и искусства, учёным, пострадавшим за свои взгляды в это непростое время.

В заключение мероприятия гости из Министерства юстиции Мурманской области подарили библиотеке «Книгу памяти жертв политических репрессий Мурманской области» и сборник трудов научно-практической конференции «Хибиногрск. Память сердца», выпущенный к двадцатилетию со дня создания Кировско-апатитской общественной благотворительной организации «Мемориал».