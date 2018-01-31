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Мурманская область. Арктика31.01.18 13:50

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялся день информации «Я – будущий избиратель»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошел день информации «Я – будущий избиратель». Мероприятие раскрыло особенности выборов Президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта 2017 года.

Участвуя в патриотическом часе «Будущее надо видеть сегодня», студенты Мурманского колледжа экономики и информационных технологий и учащиеся старших классов из школы «Пионер» узнали об избирательном праве России и основных этапах выборов Президента страны.

Их вниманию была представлена красочная презентациях о кандидатах, прошедших регистрацию и беседа об основных позициях предвыборных программ. Анимационные фильмы рассказали об основных обязанностях главы государства и значимости участия каждого гражданина в выборах.

Юные мурманчане приняли активное участие в игре, моделирующей ход голосования. Они выступили в роли избирателей и членов избирательной комиссии.

Полученные знания учащиеся закрепили на практике. Им был предложен поиск информации в документах выставки-викторины «Твоё право выбора». Вопросы и закладки в книгах были связаны разноцветными индикаторами, которые позволили быстро найти ответы.

Посетители библиотеки получили возможность высказать своё мнение о значении участия в выборах, заполнив специальные стикеры. Они утверждали, что люди, владеющие активным избирательным правом, должны голосовать, поскольку это «улучшит будущее страны», «почётное право каждого гражданина», «шанс выбрать наиболее совершенную программу развития России», «возможность высказать своё мнение».

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