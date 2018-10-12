В Мурманской областной детско-юношеской библиотеки пройдет презентация сборника стихов Ильи Виноградова

Сегодня, 12 октября, в 13.00 в мультимедийном зале областной детско-юношеской библиотеки (ул. Буркова, 30) пройдет презентация книги Ильи Виноградова «Я – большая! Строчки для дочки. Подойдут и сыночку».

Илья Леонидович Виноградов – поэт, прозаик, журналист, член Союза писателей России, лауреат литературной премии Губернатора Мурманской области имени Константина Баева и Александра Подстаницкого, международного Каверинского литературного конкурса, Всероссийского литературного форума имени Николая Гумилева «Осиянное слово», ряда других литературных и журналистских конкурсов. Печатался в различных региональных и российских газетах, журналах и альманахах.

«Я – большая! Строчки для дочки. Подойдут и сыночку» – первая книга для детей Ильи Виноградова, вышедшая в издательстве Центр современной литературы и книги на Васильевском (Санкт-Петербург). Сборник стихотворений представляет собой компактное издание со стихотворениями автора и рисунками Ольги Пресняковой. Он адресован детям дошкольного и младшего школьного возраста.

На мероприятие приглашены учащиеся из мурманских школ № 21 и № 43. Ребята познакомятся с автором удивительного детского сборника, послушают стихи в исполнении дочери поэта Рады Виноградовой, посмотрят мини-сценку театральной студии «Сказка» под руководством Елены Гуляевой и другие номера.

Гости мероприятия, которые правильно ответят на вопросы автора, получат книги с автографом.