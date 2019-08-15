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Мурманская область. Арктика15.08.19 07:15

В Мурманской областной Думе депутаты готовятся законодательно закрепить возможность многодетной семье вместо земельного участка получить единовременную денежную выплату

Депутаты Мурманской областной Думы обсудили и поддержали концепцию разрабатываемого в региональном правительстве проекта областного закона, направленного на усиление мер поддержки многодетных семей.

Речь идёт о законодательном закреплении возможности многодетной семье вместо земельного участка получить единовременную денежную выплату, которую можно использовать на улучшение жилищных условий. Предполагается, что данные денежные средства могут быть направлены на приобретение по своему выбору земельного участка для индивидуального жилищного строительства, на первоначальный взнос при оформлении ипотечного кредита, а также уплату основного долга и процентов по уже имеющемуся ипотечному кредиту.

Также парламентарии предварительно обсудили проект регионального закона, который вносит изменения в законодательство, наделяющее органы местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. Законопроектом расширен перечень переданных органам опеки и попечительства государственных полномочий, что позволит усовершенствовать учёт различных жизненных ситуаций, касающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

 

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