Нас всех пересчиталиВ Мурманской областной Думе прошёл День города Полярные Зори
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Мурманская область. Арктика08.02.19 08:30

В Мурманской областной Думе прошёл День города Полярные Зори

В мероприятии приняли участие депутаты областной Думы, член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко, заместитель губернатора области Евгений Никора, представители муниципальных образований области, Кольской атомной станции, творческие коллективы.

- В Мурманской областной Думе продолжается проект – Дни муниципальных образований, - отметил в своем приветствии глава регионального парламента Сергей Дубовой. - Сегодня у нас есть возможность ближе познакомиться с городом Полярные Зори – одним из самых современных и молодых городов Мурманской области.

В рамках мероприятия состоялся «Час муниципального образования», на котором с докладом о социально-экономическом положении выступил глава г. Полярные Зори Максим Пухов.  Он отметил, что по предварительным итогам, 2018 год характеризуется ростом показателей в основных отраслях экономики муниципального образования. Ведутся работы по благоустройству территории - в рамках реализации приоритетного проекта выполнены мероприятия на шести дворовых территориях.

Выполнены мероприятия по созданию двух тематических объектов: «Атом-остров» и «Спорт-остров» и по устройству переходного трапа между ними. Всего на мероприятия по обустройству парка в 2018 году направлено более 27 млн рублей из местного, областного бюджетов, а также благотворительных средств. Огромную помощь в реализации этого проекта продолжает оказывать Кольская АЭС и общественные организации города.

В числе первоочередных задач - продолжение и окончание работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса, дальнейшее развитие и благоустройство парка отдыха и здоровья «Наш парк» на берегу озера Пинозеро, реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды.

Достаточно остро стоят вопросы, связанные с предельным уровнем софинансирования расходных обязательств муниципалитета, с привлечением узких специалистов здравоохранения, а также реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Юрий Мельник проинформировал об основных направлениях работы представительного органа власти.

Основа экономики района - градообразующее предприятие – КАЭС. О взаимодействии Кольской атомной станции и муниципального образования рассказал заместитель председателя Думы, руководитель КАЭС Василий Омельчук. Он отметил отлаженное взаимодействие Правительства области, Думы, муниципальной власти, Кольской атомной станции и общественности. Успешным примером такого социального партнерства является соглашение между правительством области и Госкорпорацией «Росатом».

В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на вопросах бюджетной и социальной политики.

Подводя итог обсуждению, Сергей Дубовой подчеркнул, что более подробное знакомство с ситуацией в муниципальных образованиях, обмен опытом в рамках проведения мероприятия очень полезен как для депутатов областной Думы, так и представителей с мест. Поступившие сегодня предложения и вопросы будут направлены в профильные комитеты областной Думы для рассмотрения.

Сергей Дубовой вручил жителям Полярных Зорь за профессионализм и успехи в труде награды регионального парламента.

В рамках мероприятия в областной Думе представлена экспозиция о Кольской атомной электростанции, частные коллекции горожан, выставка русских народных костюмов.

 

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