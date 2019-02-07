В Мурманской областной Думе пытаются примериться к федеральному закону «О любительском рыболовстве…»

О реализации на территории Мурманской области федерального закона «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вчера шла речь на рабочем совещании в областной Думе. В нём приняли участие депутаты областной Думы, представители правительства области, территориальных органов федеральных структур, муниципальных образований, правоохранительных органов, рыбацкого и научного сообществ. Вёл совещание председатель комитета областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Валерий Пантелеев.

- Закон, в подготовке которого Мурманская область принимала активное участие, вступает в силу с 1 января 2020 года, - отметил Валерий Пантелеев. – Сегодня по его реализации возникает много вопросов - по образованию рыболовных участков, видам биологических ресурсов, разрешенным к вылову, возможности продавать выловленные биоресурсы.

В ходе обсуждения отмечалось, что право распоряжения рыболовным участком определено через конкурсную процедуру. В переходный период (в течение этого года) ранее заключенные договора о предоставлении участков могут быть переоформлены. Говорилось и о том, что при выделении участков необходим взвешенный подход, в том числе, с учётом доступности для населения. Также обсуждалась возможность более активной роли муниципальной власти при организации рыболовных участков.

Закрывая совещание, Валерий Пантелеев подчеркнул, что предложения по актуальным вопросам организации любительского рыболовства будут систематизированы и направлены в профильное министерство Мурманской области для дальнейшей работы по внесению изменений в подзаконные акты.

Валерий Пантелеев в среду провёл и очередное заседание комитета областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу. Парламентарии обсудили законопроект, который вносит изменения в основы регулирования земельных отношений в Мурманской области.

Проект был принят областной Думой в первом чтении 18 декабря 2018 года. Прозвучало, что документ разработан для определения порядка предоставления земельных участков отдельным категориям граждан бесплатно, а также с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральными нормативными актами. Комитет поддержал предложенные к законопроекту поправки, которые носят уточняющий характер, и рекомендовал областной Думе принять его во втором чтении и окончательной редакции.