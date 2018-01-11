13 января в Мурманской областной филармонии состоится концерт Александра Лемешева и ансамбля «Мурманск-классик-квинтет».

В исполнении московского музыканта Александра Лемешева, виртуозно играющего на необычном инструменте - «стеклянной арфе» (игра на бокалах), и ансамбля «Мурманск-классик-квинтет» прозвучат музыкальные произведения Петра Чайковского, Вольфганга Моцарта, Антонина Дворжака и других композиторов.

Александр получил высшее музыкальное образование по классу гитары и долгое время работал бас-гитаристом в рок группе и в джазовом оркестре. «Поющие бокалы» привлекли его своей необычностью, поначалу занятия игрой на бокалах не выходили за рамки простого хобби, однако по мере овладения новым инструментом музыка на стеклянных бокалах всё сильнее привлекала его.

С 2002 года Александр Лемешев профессионально занимается игрой на стеклянной арфе. За этот период он побывал с гастролями во многих городах России, а также неоднократно представлял своё мастерство игры на бокалах в разных странах мира. Александр Лемешев является действительным членом международной ассоциации стеклянной музыки.