В Мурманской областной филармонии состоится концерт, посвященный творчеству Александра Вертинского

Сегодня, 10 октября, в 19.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 3) состоится концерт «То, что я должен сказать», посвященный творчеству Александра Вертинского.

Эта программ мурманского ансамбля «Легкие люди», впервые прозвучавшая в 2014 году, неизменно пользуется успехом у слушателей.

Александр Вертинский - легенда ещё дореволюционной российской эстрады, артист, киноактер, поэт и музыкант. Русский Пьеро - в своё время он создал абсолютно новый сценический жанр.

Екатерина Ефремова - вдохновительница мурманского проекта - долго набиралась смелости для того, чтобы выйти на сцену с его песнями. «Песни Вертинского - это какой-то особый жанр, - отмечает Екатерина Ефремова, артистка ансамбля «Лёгкие люди». - Поэтому необходимо было поднакопить актерского опыта, какого-то видения, как к этому прикоснуться. Копировать Вертинского невозможно и бессмысленно. А вот как-то исполнить песни, чтобы его дух здесь незримо появился, - такую задачу можно реализовать».

«Маленький креольчик» и «Жёлтый ангел», «Танго Магнолия» и «Сумасшедший шарманщик» - в исполнении ансамбля «Лёгкие люди» прозвучит 15 песен Вертинского.