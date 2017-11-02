4 ноября в Мурманской областной филармонии состоится концерт солистки Большого театра Вероники Джиоевой. В рамках фестиваля «Мелодии Арктики» в исполнении народной артистки Южной Осетии, солистки Большого театра Вероники Джиоевой (сопрано) прозвучат арии из опер Джакомо Пуччини, Винченцо Беллини, Антонина Дворжака, а также романсы Сергея Рахманинова и Петра Чайковского. Партия фортепиано – Анатолий Кузнецов (г. Москва).

Мастерство певицы известно во многих странах мира: пленительный тембр голоса, артистизм, музыкальность, эмоциональное воплощение образов впечатляет и завораживает публику. Исполнительница сотрудничает с выдающимися музыкантами и дирижерами, такими как Марис Янсонс, Валерий Гергиев, Михаил Плетнев, Владимир Спиваков и Юрий Башмет.