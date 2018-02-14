В Мурманской областной филармонии состоится открытие фестиваля «Музыкальное приношение»
18 февраля в Мурманской областной филармонии пройдет открытие фестиваля «Музыкальное приношение». В программе – выступление Мурманского филармонического оркестра под управлением испанского дирижера Унаи Уреччо. Солист - Дмитрий Онищенко (фортепиано, г.Москва).
Прозвучат сочинения Иоганна Георга Леопольда Моцарта, Вольфганга Амадея Моцарта, Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, Альфреда Гарриевича Шнитке.
В Мурманск Унаи Урречо приедет впервые. Известный дирижер является основателем и художественным руководителем Hwaseong Festival Orchestra, главным дирижером Kwangsung Philharmonic Orchestra.
Дмитрий Онищенко – лауреат международных конкурсов. Выступает в концертных залах многих стран мира, среди которых Большой зал Московской консерватории, Concertgebouw (Амстердам), зал имени А. Корто (Париж), Minatomirai Hall в Йокогаме (Япония), Steinway Hall в Нью-Йорке…