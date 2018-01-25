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Мурманская область. Арктика25.01.18 11:21

В Мурманской областной филармонии состоится поэтический моноспектакль Константина Райкина «Над балаганом небо…»

27 января в Мурманской областной филармонии состоится поэтический моноспектакль Константина Райкина «Над балаганом небо…».

Константин Аркадьевич Райкин - художественный руководитель Государственного театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, народный артист России, режиссер, лауреат Государственных премий РФ, четырежды лауреат Национальной премии «Золотая Маска», лауреат премии Фонда К.С. Станиславского, премий «Хрустальная Турандот», «Чайка», «Кумир», «Триумф», художественный руководитель «Высшей школы сценических искусств», профессор.

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