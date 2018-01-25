Мурманская область. Арктика25.01.18 11:21
В Мурманской областной филармонии состоится поэтический моноспектакль Константина Райкина «Над балаганом небо…»
27 января в Мурманской областной филармонии состоится поэтический моноспектакль Константина Райкина «Над балаганом небо…».
Константин Аркадьевич Райкин - художественный руководитель Государственного театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, народный артист России, режиссер, лауреат Государственных премий РФ, четырежды лауреат Национальной премии «Золотая Маска», лауреат премии Фонда К.С. Станиславского, премий «Хрустальная Турандот», «Чайка», «Кумир», «Триумф», художественный руководитель «Высшей школы сценических искусств», профессор.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение17.01.18: Курс биткойна в ночь с 16 на 17 января падал до минимальной отметки с начала декабря, а его суточное падение достигало 25%. Это повлияло как-то на ваше благосостояние?Проголосовало: 397 человек
-
Последние комментарии
Мурманчанин
23.01.18 23:06
Очень хорошая новость, что сотрудники ГИБДД собрались и оштрафовали недобросовестных водителей возле Ленты. Непонятно другое, это была запланированная и одобренная акция? Ведь завтра там все будет как
Комментарий к новости:В Мурманске не перевелись любители занять парковку для инвалидов
Known
18.01.18 15:47
А что можно ждать от д******ных либералов! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Гайдаровский форум выдаёт мрачные прогнозы
Михаил
18.01.18 05:29
Депутатов и гос служащих посадить на МРОТ
Комментарий к новости:Куда подтолкнёт новый МРОТ предпринимателей Мурманской области
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа.15:00«Владимир Высоцкий. Я не верю судьбе». Документальный фильм (12+)15:55«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ декабре рекорды по росту цен установили огурцы, помидоры и проезд в плацкартном вагоне-PRO ВалютуДоллар опустилась ниже 56 рублей впервые с 25 апреля 2017 года-PRO ЭнергетикуАО «МЭС» выпустило на линию три новых мазутовоза-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 января-PRO Нефть и газНорвегия запретит бурение и геологоразведку в Арктике ещё на четыре года-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы