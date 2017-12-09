Мурманская область. Арктика09.12.17 07:00
В Мурманской областной филармонии состоится виртуальный концерт «Великий композитор-сказочник Николай Римский-Корсаков»
12 декабря в Мурманской областной филармонии состоится виртуальный концерт «Великий композитор-сказочник Николай Римский-Корсаков».
В исполнении национального академического оркестра народных инструментов им. Н.П.Осипова под руководством дирижера Владимира Андропова прозвучат вокальные и инструментальные фрагменты из опер: «Снегурочка», «Садко», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», а также обработки народных мелодий.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение06.12.17: Госдума на заседании 8 декабря рассмотрит проект заявления палаты в связи с решением МОК о недопуске российской сборной к участию в Олимпийских играх 2018 года. А какое решение приняли бы Вы?Проголосовало: 230 человек
-
Последние комментарии
Имя
08.12.17 22:08
этож надо как люди о зарплатах работяг порта заботятся - спать не могут, арендную плату наваливают сверх меры лишь бы все о людях думать. А рыбный порт им не дает о хорошем думать, все ворует сам у се
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Рыбный порт. Методы 90-х возвращаются?
Наталья!!!
08.12.17 21:44
Наши детки молодцы !!! Гордость России
Комментарий к новости:Победы в Швеции вдохновили юных хоккеистов Мурманска
Любопытный
06.12.17 16:53
Прав мужик, наверное... На фоне ликвидации всяких лишних и ненужных ВУЗов создание МАГУ - полная чушь. Ну, какой это университет? Что за преподавательский состав? Очередной Пункт выдачи липовых никому
Комментарий к новости:Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-Скоро в эфире13:30«Хорошие новости». Информационная программа14:00Мультфильмы (0+)14:30«Храбрый плавник». Полнометражный мультфильм (0+)
-PRO ДеньгиПришла зима, цены на овощи пошли в рост-PRO ВалютуКурс доллара вырос снизился на 1 копейку, евро – почти на 29 копеек-PRO ЭнергетикуМРСК Северо-Запада – среди первых инфраструктурных компаний, заключивших соглашение со Стратегическим партнерством «Северо-Запад»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 декабря-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов