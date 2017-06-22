В Мурманской областной филармонии состоялся концерт хора Валаамского монастыря «Свет Валаама»

В Мурманской областной филармонии вчера состоялся концерт хора Валаамского монастыря «Свет Валаама». Открывая концерт, солист и художественный руководитель хора Валаамского монастыря Александр Бордак рассказал об истории певческого коллектива.

В 1989 году монастырь был возвращен Русской Православной Церкви, а в 2005 по благословению игумена Валаамской обители, епископа Троицкого Панкратия был организован профессиональный мужской хор монастыря для помощи братии в пениях. В состав хора вошли профессиональные музыканты из Санкт-Петербурга, выпускники Хорового училища при Государственной академической капелле им. М.И. Глинки и Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, дипломированные дирижёры и вокалисты, ведущие певцы вокальных, хоровых коллективов и музыкальных театров Санкт-Петербурга.

Ведущей идеей работы хора является культурно-просветительская деятельность и духовно-патриотическое воспитание посредством концертных представлений, записей и созданий музыкально-исторических, мемориальных и тематических программ.

В исполнении хора Валаамского монастыря прозвучали старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка, лирические и патриотические песни Первой Мировой и Великой Отечественной войн, стихи поэтов «серебряного века» и современных авторов.

Концерты хора Валаамского монастыря пройдут также в Североморске, Апатитах, Кировске, Ковдоре и Кандалакше.