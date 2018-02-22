Мурманская область. Арктика22.02.18 08:31
В Мурманской областной филармонии вновь состоится выступление санкт-петербургского «Терем-квартета»
25 февраля в Мурманской областной филармонии состоится концерт «Есть только миг…» в исполнении «Терем-квартета» и Елизаветы Панченко (орган).
В программе концерта знаменитой четверки оригинальные транскрипции и фантазии на темы шедевров музыкальной классики. Слушателей ждёт подарок... «Терем-квартет» выступит в сопровождении самого возвышенного инструмента — органа. В концерте принимает участие лауреат международных конкурсов органистка Елизавета Панченко (г.Санкт-Петербург).
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Алексей
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NikoljG
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