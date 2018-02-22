В Мурманской областной филармонии вновь состоится выступление санкт-петербургского «Терем-квартета»

25 февраля в Мурманской областной филармонии состоится концерт «Есть только миг…» в исполнении «Терем-квартета» и Елизаветы Панченко (орган).

В программе концерта знаменитой четверки оригинальные транскрипции и фантазии на темы шедевров музыкальной классики. Слушателей ждёт подарок... «Терем-квартет» выступит в сопровождении самого возвышенного инструмента — органа. В концерте принимает участие лауреат международных конкурсов органистка Елизавета Панченко (г.Санкт-Петербург).