В Мурманской областной филармонии впервые выступит итальянский виртуоз Алессандро Бьянки

Здешний Вы бы взяли и написали, для кого эти банки выдают кредит под 8,5%. Враньё всё это. Комментарий к новости: Объём государственного долга Мурманской области по итогам 2017 года снизился на 1,7 млрд рублей

Katrin Подробно о состоянии теплоэнергетики региона написано на https://bloger51.com/2018/02/67025 Кому эта тема интересна, почитайте. Комментарий к новости: Работа систем жизнеобеспечения в Заозёрске восстановлена