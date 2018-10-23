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Мурманская область. Арктика23.10.18 08:20

В Мурманской областной научной библиотеке начался новый сезон лектория «Край, в котором я живу»

«Квартирный вопрос - решения с гарантией в тысячи лет» - так называлась первая лекция нового сезона. О том, как решают свои жилищные вопросы обитатели дикой природы, рассказал Виктор Петров, заместитель руководителя Дирекции региональных особо охраняемых природных территорий Мурманской области, председатель Совета Кольского центра охраны дикой природы, член Русского ботанического общества.

Слушатели лектория узнали, что многие животные довольствуются тем, что находят мягкое и защищенное место для сна. Но есть и такие, кто очень тщательно относятся к строительству и обустройству своего жилища. Некоторые из них строят свои домики в воде, другие «ткут» висячие гнезда. Есть и те, кто возводит высокое наземное жилище, внутри которых имеются ходы и камеры разных размеров, и жизнь там протекает как в хорошо устроенном государстве.

Увлекательный рассказ о жизни диких животных вызвал неподдельный интерес у участников встречи.

 

 

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