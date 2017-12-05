В Мурманской областной научной библиотеке открылась выставка «Коллажи Жака Превера»

В областной научной библиотеке состоялось открытие выставки «Коллажи Жака Превера», подготовленной ассоциацией «Fatras-Succession Prévert» при участии посольства Франции в России и Французского института в России.

На выставке представлены 20 коллажей, созданных на основе репродукций картин, гравюр, почтовых открыток, фотографий и журнальных иллюстраций. Все работы из личного собрания Жака Превера и фондов Национальной библиотеки Франции.

Жак Превер – французский поэт, кинодраматург и автор песен, приверженец сюрреализма. Фильм по его сценарию «Дети райка» был признан лучшим фильмом XX века, а специальным решением ЮНЕСКО в числе еще трёх лент объявлен мировым достоянием культуры.

Выставка знакомит мурманчан с менее известной стороной творчества Жака Превера – его коллажами. Через неожиданные наложения он язвительно и с юмором показывает общество с его несправедливым отношением к положению женщин, бесправию и жестокому обращению с животными.

Об особенностях творчества Превера рассказала известный мурманский филолог Марина Наумлюк. Вниманию аудитории был также представлен видеоролик с песнями на стихи знаменитого француза. Для посетителей были прочитаны несколько стихотворений французского поэта на русском языке. Завершилась презентация выставки кратким экскурсом по коллажам Жака Превера.

Выставка будет работать в зале литературы по искусству до 20 декабря.