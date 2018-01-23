В Мурманской областной научной библиотеке появился новый арт-объект - открытая книга высотой более двух метров, изготовленная из дерева и экокожи. На ее страницах изображено древо познания и написаны цитаты о чтении русских и зарубежных писателей. Новый арт-объект разместился на втором этаже библиотеки. Любители чтения и селфи уже успели оценить новую фотозону.

За последний год в библиотеке появилось несколько фотозон и арт-объектов: мурал-арт Ильи Байдаковского на стене у кафе «Ботаник», оригинальная настенная роспись финского художника Матиаса Путаса и ретро-выставка с раритетным патефоном. Библиотека продолжает преображаться. В этом году северян ждет еще много приятных сюрпризов.