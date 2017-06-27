В минувшие выходные в Мурманской областной научной библиотеке прошёл «День изобретений», посвященный Дню рационализатора и изобретателя.

Мурманчане познакомились с самыми интересными научными и научно-популярными книгами и журналами из фонда библиотеки, приняли участие в играх и викторинах, посвященных истории изобретений. Удивительные открытия совершили гости библиотеки на экскурсии по выставке «Когда компьютеры были большие…», где собраны раритеты компьютерной техники.

Особый интерес у северян вызвали музыкальные носители разных эпох, представленные на выставке «Звуки музыки или Эволюция проигрывателей». Все экспонаты – от патефона до современной звуковоспроизводящей аппаратуры – можно было посмотреть, потрогать и, конечно же, послушать.

Гости библиотеки также приняли участие в оригинальных экскурсиях музея занимательных наук «Фокус» и мастер-классе от библиотечного кафе «Ботаник».