В Мурманской областной научной библиотеке прошел День Кандалакшского заповедника, посвященный 85-летию его образования и Году экологии. Начальник отдела экологического просвещения Кандалакшского государственного заповедника Ольга Вейсблюм познакомила участников встречи с историей заповедника и деятельностью его сотрудников по сохранению уникального животного и растительного мира особо охраняемой территории.

В рамках мероприятия состоялся кинопоказ фильмов «Озеро в море» и «Морская сорока» телестудии «Леннаучфильм» о птицах, гнездящихся на островах Белого моря. Мурманчане посмотрели презентацию фотовыставки «Пойманные мгновения», посвященную удивительным уголкам природы заповедника и его обитателям, а также приняли участие в мастер-классе по оригами. Ребята проверили свои знания о природе, отвечая на вопросы интерактивных кроссвордов и познавательных ребусов.