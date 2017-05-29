27 мая, в Общероссийский день библиотек, в Мурманской областной научной библиотеке прошёл День открытых дверей. Северяне оценили насыщенную программу праздника: в этот день библиотеку посетили около 500 человек.

Участники экскурсии по книгохранению смогли прикоснуться к редким изданиям, увидели необычные книги-малютки и книги-великаны, а также попробовали себя в роли сотрудников библиотеки, выполняя задания по поиску книг.

Мурманский порт, областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова, мемориал «Защитникам советского Заполярья», гостинично-деловой центр «Арктика» – в рамках неформальной краеведческой экскурсии все желающие увидели знаковые объекты города с высоты 18 метров, узнали массу интересных фактов об истории Мурманска.

Немало читателей привлекла экскурсия по арт-объектами библиотеки. Это и хорошо знакомые деревянные панно Юрия Анкудинова, выполненные в технике маркетри, и современный мурал-арт от Ильи Байдаковского, и работа финского художника Матиаса Путаса, украсившая стены между первым и вторым этажами библиотеки.

Также гости библиотеки познакомились с увлекательными книжными выставками, по достоинству оценили «Зону комфортного чтения», совершили экскурсии по музею занимательных наук «Фокус», приняли участие в «Фантастическом квизе». Особый интерес читателей вызвала лекция об уникальных отреставрированных книгах из фонда библиотеки.

27 мая в библиотеке стартовала акция «Калейдоскоп подарков: книги и буклеты со всего света». Отличными подарками для гостей праздника стали буклеты и брошюры о странах Баренцева региона: карты дорог Норвегии, альбомы Эдварда Мунка, рецепты из Финляндии, книги о шведских традициях.

Акция «Калейдоскоп подарков» будет действовать весь летний период.