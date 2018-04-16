В Мурманской областной научной библиотеке прошел экологический квест «Березовые страницы»

Областной экологический квест был подготовлен совместно с Молодежным клубом мурманского отделения Русского географического общества. В игре участвовали восемь команд школьников из Мурманска, Кольского района и Апатит.

При выполнении заданий ребята использовали карты и атласы, книги, журналы, обращались к Электронной библиотеке «Кольский Север» и проявляли свои знания в литературе, истории и географии.

Участники игры подготовили летнее жилище лопарей - вежу, выяснили, как влияет вращение Земли на движение льдов в Арктике, задумались над проблемой таяния полярных льдов.

Победителями игры стали ребята из мурманской школы № 21, второе место поделили команда Центра детского туризма и семейная команда Фёдоровых, третье место заняли ребята из гимназии № 9 г. Мурманска.