В Мурманской областной научной библиотеке прошла конференция, посвященная 75-летию создания суворовских и нахимовских училищ

Впервые Мурманская областная научная библиотека приняла участие в конференции-вебинаре «День кадета в Президентской библиотеке», посвящённой 75-летию создания первых суворовских и нахимовских училищ.

На конференции собрались воспитанники кадетских и суворовских учебных заведений из многих регионов России.

Об истории российского кадетства, создании суворовских и нахимовских училищ, выпускниках кадетских корпусов и их подвигах, преемственности военного образования и его совершенствовании на современном этапе рассказали Генеральный советник Министерства обороны Российской Федерации по Западному военному округу генерал армии В.С. Бобрышев, заместитель председателя Совета по кадетскому образованию Министерства образования и науки Российской Федерации генерал-майор А.И. Владимиров и другие участники мероприятия.

К конференции присоединились воспитанники мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища и учащиеся кадетского класса лицея № 2 Мурманска. Нахимовцы рассказали о проектах самого молодого военно-морского училища страны, которое открылось в сентябре 2017 года, а также о своих достижениях в этом учебном году. Кадеты мурманского лицея сообщили о своей поездке в Казань, участии в III общероссийском Слете кадетов Следственного комитета России.

Нахимовцы и кадеты стали участниками интеллектуальной игры, посвященной истории Российской армии. Самые активные получили сувениры.