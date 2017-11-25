В Мурманской областной научной библиотеке прошла встреча с голландским режиссером Бен Ван Лисхаутом

Мурманчане познакомились с его творчеством, посмотрев фильм «Инвентаризация Родины», который снят по сюжетам снимков Сергея Михайловича Прокудина-Горского – родоначальника цветной фотографии в России. В начале XX века он совершил четыре экспедиции по просторам нашей Родины и привез 6 тысяч снимков, на которых соотечественники впервые увидели Россию в цвете. В 1918 году Прокудин-Горский покинул Россию, часть его коллекции была вывезена за границу. После смерти родственники Сергея Михайловича уступили права на коллекцию Библиотеке Конгресса в США. Коллекция была оцифрована и сегодня доступна на сайте Библиотеки Конгресса. О судьбе части коллекции Прокудина-Горского, оставшейся в России, ничего неизвестно. Господин Лисхаут впервые увидел эти фотографии именно там. Он захотел найти сюжеты фотографа в современных пейзажах. Именно это стало основной идеей кинокартины.

На встрече режиссера фильма ждал сюрприз. В фонде библиотеки хранятся издания начала ХХ века, связанные с именем Прокудина-Горского. Это великолепный альбом репродукций, посвященный 100-летию Отечественной войны 1812 года. Альбом был отпечатан в «Художественных фотомеханических мастерских Прокудина-Горского» в 1911 году в Петербурге. В книге Эдуарда Старка «Шаляпин», изданной в Петербурге в 1915 году, специалисты библиотеки обнаружили два замечательных юбилейных фотопортрета Федора Шаляпина в сценических костюмах Мефистофеля и Бориса Годунова. Автор этих фотографий – Прокудин-Горский. В издании начала ХХ века «Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество» был найден знаменитый фотопортрет писателя, который Прокудин-Горский сделал в Ясной Поляне в 1908 году. Кроме этого, в уникальном краеведческом издании «В стране полуночного солнца» Константина Ягодовского, вышедшем в свет в 1914 году в Петербурге, найдены снимки, отпечатанные в мастерских фотографа.

О существовании этих раритетов господин Листхаут впервые узнал в мурманской библиотеке. Он был поражен находками, ему удалось не только узнать о существовании изданий, но и подержать их в руках, полистать страницы, созданные человеком, который вдохновил его на создание своей картины.

Съемки фильма господина Бен Ван Лисхаута проходили в России в 2011 году. Члены съёмочной группы из Нидерландов проехали по маршруту путешествий Прокудина-Горского 4000 км . Они побывали в Карелии, на территории Вологодской области и в районе верхней Волги.

После кинопросмотра мурманчане поблагодарили режиссера, задали вопросы о съемках фильма, посвященного Кольскому Северу. Господин Бен Ван Лисхаут сообщил о своем намерении начать съемки фильма в Мурманской области летом 2018 года.