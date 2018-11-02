В Мурманской областной научной библиотеке состоится День библиотек ЗАТО г.Североморск

6 ноября в 15.00 в Мурманской областной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а, конференц-зал, III этаж) состоится День библиотек ЗАТО г. Североморск.

В рамках встречи состоится презентация муниципальных библиотек г. Североморска: пройдут творческие и театрализованные выступления специалистов Центральной городской и Центральной детской библиотек, презентация инновационных проектов; будет показан короткометражный анимационный фильм «Мой Североморск».

В мероприятии примут участие солисты ансамбля бального танца «Сияние Севера» и североморские писатели Елена Захарова и Юлия Колмогорова, а также член Союза художников Североморска Анастасия Герасенко.

В холле библиотеки будут работать выставки рисунков учащихся Детской художественной школы; рукописных книг, издательской и рекламной продукции Североморской централизованной библиотечной системы и экспозиция работ декоративно-прикладного творчества мастеров и творческих семей флотской столицы.

Мероприятие организовано в рамках проекта «Дни муниципальных библиотек региона в областной научной библиотеке» и посвящено 80-летию Мурманской области.