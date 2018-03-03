В Мурманской областной научной библиотеке состоится финал конкурса «Доброволец года -2018»

5 марта в Мурманской областной научной библиотеке начнётся финал конкурса «Доброволец года -2018». Конкурс проводится Региональным центром гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе в целях поддержки и развития добровольчества в молодежной среде в Мурманской области.

Учредителем является Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области при поддержке координационного совета по развитию добровольческого движения Мурманской области.

Проведение финала конкурса пройдет в рамках Года добровольца и волонтера в России. Президент России объявил 2018-й Годом добровольца и волонтера во время церемонии вручения премии «Доброволец России». В 2017 году Россия впервые официально отметила Международный день добровольца (волонтера) 5 декабря 2017 года.

В конкурсе «Доброволец года-2018» принимают участие представители молодежных и детских общественных объединений Мурманской области в возрасте от 14 до 30 лет.

Конкурс проводился по следующим номинациям: Волонтерство Победы («Волонтер Победы»; «Медиа-волонтер Победы»); Социальное волонтерство («Помощь детям»; «Социальное служение»; «Помощь животным»; «Лучший проект в сфере инклюзивного волонтерства»); Событийное волонтерство («Волонтер на событии»); Медицинское волонтерство и здоровьесбережение («Волонтер-медик»; «Лучший проект в сфере медицинского волонтерства»; «Лучший проект в сфере здоровьесбережения»); Культурно-просветительское волонтерство («Лучший проект в сфере культурно-просветительского волонтерства»); Волонтерство в чрезвычайных ситуациях («Лучший проект в области защиты населения и территорий от ЧС»; «Волонтеры-герои»); Экологическое волонтерство («Эко-волонтер»; «Лучший проект в сфере экологического волонтерства»); Специальные номинации конкурса: «Организатор добровольчества» и «Волонтерский центр» («Студенческий волонтерский центр»; «Общественный центр гражданско-патриотического воспитания «Волонтеры Победы»; «Муниципальный штаб «Волонтеров Победы»).

Финал конкурса пройдёт в 2 этапа: 5 марта - с 12.00 до 20.00 и 6 марта - с 10.00 до 12.00. В ходе мероприятия состоится очная защита и награждение участников финала.