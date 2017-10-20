В Мурманской областной научной библиотеке состоится музыкальный вечер памяти поэта Николая Колычева «Милая заплаканная осень…»

22 октября в 15.00 в Мурманской областной универсальной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А, 3 этаж, конференц-зал) состоится музыкальный вечер памяти поэта Николая Колычева «Милая заплаканная осень…».

Николай Владимирович Колычев - член Союза писателей России, автор 18 книг, лауреат Большой литературной премии России, премии «Ладога» им. А. Прокофьева, премии «Неизбывный вертоград» им. Н. Тряпкина, премии читательских симпатий «Открытая книга», призёр Международного поэтического конкурса Международного общества пушкинистов, дважды дипломант Московского международного конкурса поэзии «Золотое перо». Его поэзия наполнена активной гражданской позицией автора, в ней - напор, накал, нежная тихая любовь к родному краю, к любимой Кандалакше.

На вечере прозвучат песни композиторов Александра Базанова и Виктории Ермоловой, будут петь Светлана Танцерева и Ирина Колычева. Стихи поэта исполнят участники театра-студии «Сказка» средней общеобразовательной школы № 56 г. Мурманска.