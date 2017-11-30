2 декабря в Мурманской областной научной библиотеке состоится открытие выставки «Коллажи Жака Превера». Передвижная выставка подготовлена ассоциацией «Fatras-Succession Prévert» при участии посольства Франции в России и Французского института в России.

На выставке будут представлены 20 коллажей, созданных на основе репродукций картин, гравюр, почтовых открыток, фотографий и журнальных иллюстраций. Все работы из личного собрания Жака Превера и фондов Национальной библиотеки Франции.

Жак Превер (1900-1977) – французский поэт, кинодраматург и автор песен, приверженец сюрреализма. Фильм по его сценарию «Дети райка» был признан лучшим фильмом XX века, а специальным решением ЮНЕСКО в числе еще трёх лент объявлен мировым достоянием культуры.

Не меньшую славу обрел Превер как автор песен. С 1928 по 1972 годы сделано 175 записей вокальных исполнений на его стихи. Все звезды эстрады имели в своем репертуаре песни на слова Превера: Ив Монтан, Жюльетта Греко, Марлен Дитрих, Симона Синьоре, Серж Генсбур. Коронным исполнением в программе Эдит Пиаф были преверовские «Опавшие листья».

Выставка познакомит мурманчан с менее известной стороной творчества Жака Превера – его коллажами. Через неожиданные наложения Жак Превер язвительно и с юмором показывает общество с его несправедливым отношением к положению женщин, бесправию и жестокому обращению с животными.