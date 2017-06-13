В Мурманской областной научной библиотеке состоится встреча в рамках марафона «Climate’n’Energe week»

13 июня в 16.30 в Мурманской областной научной библиотеке в рамках марафона «Climate’n’Energe week», организатором которого является Мурманская областная молодёжная общественная экологическая организация «Природа и молодёжь», состоится встреча с пресс-секретарем Баренц-отделения WWF России Дмитрием Рябовым.

Участники мероприятия узнают, как страдают белые медведи из-за таяния льдов, почему на берегу Баренцевого моря так и не появятся виноградники, как спасти климат, не выходя из дома, каков на вкус бургер с медузой, а также все самое интересное о климатической программе WWF России.