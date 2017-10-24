В Мурманской областной научной библиотеке состоялась лекция из цикла «Край, в котором я живу»

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоялась новая встреча в рамках лектория «Край, в котором я живу». Лекция была посвящена болезням растений в лесу, в городе и на даче, а также методам помощи зеленым насаждениям. Участники лектория встретились с научными сотрудниками Кольского научного центра Ольгой Викторовной Петровой и Людмилой Георгиевной Исаевой. Они рассказали о грибах, насекомых, вредителях и болезнях деревьев и кустарников, о методах борьбы с ними, а также ответили на вопросы собравшихся.

Елена Алексеевна Кочуркина, начальник управления экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, рассказала северянам об ответственности за нанесение вреда зеленым насаждениям и компенсационных посадках за удаление деревьев.