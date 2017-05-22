В Мурманской областной научной библиотеке состоялась лекция «Мультикультурная литература Европы и США»

Областная научная библиотека продолжает цикл публичных лекций, посвященных зарубежной литературе. Очередную лекцию прочитала известный мурманский филолог Марина Наумлюк. Лектор рассмотрела разные определения понятия «мультикультурализм» – в книге Сэмюэла Хантингтона «Столкновение цивилизаций» и в теориях современных культурологов.

Слушатели узнали, как отражаются в сегодняшней литературе модели взаимодействия разных культур. Так, американская писательница китайского происхождения Эми Тан с юмором показывает, что китайцы в США в разных поколениях воспроизводят в семье традиционную китайскую модель. Проблема самоидентификации постоянно стоит перед молодыми героями книг американки индийского происхождения Джумпы Лахири.

По мнению исследователей, индивидуальность современного западного человека – текучая, неустойчивая, человек сам выбирает эту индивидуальность каждый день: убеждения, веру, внешность и даже пол. Джеффри Евгенидис, американец с греческими корнями, создает образ человека «среднего пола», Эдгар Доктороу в «Марше» – образ «белой негритянки».

Парадоксальным образом эпоха глобализации приводит к отказу от индивидуальности, к негативному воздействию разных культур друг на друга. Французский писатель Мишель Уэльбек рассказывает, как успешный европейский преподаватель принимает ислам, потому что ему будут больше платить. Фредерик Бегбедер в книге «Окна в мир» пытается осмыслить события 11 сентября. Томас Бойл пишет о трагической истории японца, приехавшего в Америку, где он, стремящийся на Запад, становится в глазах окружающих представителем Востока.

«Лучом надежды» в сегодняшнем мире остается литература. Лекция закончилась цитатой из книги Мишеля Уэльбека о том, что именно литература может помочь разным людям и разным культурам понять друг друга.

Затронутые темы вызвали большой интерес аудитории, слушатели задавали разнообразные вопросы.