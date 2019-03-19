В Мурманской областной научной библиотеке состоялась очередная встреча лектория «Край, в котором я живу»

Лекцию «О чём шумит океан?» прочитала кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории альгологии Мурманского морского биологического института Инна Рыжик.

Слушатели лектория узнали о Баренцевом море, которое входит в состав Северного Ледовитого океана. Несмотря на свою суровость - это одно из самых красивых и богатых морей на нашей планете. Сады ламинарий, красочные подводные «цветы» актинии, морские ежи, удивительные рыбы, которых не встретишь в других морях.

О методах изучения моря, приборах, которые используют ученые и о том, как эти данные применяют на практике, узнали участники встречи. У всех пришедших была редкая возможность увидеть и поработать с некоторыми из приборов: они смогли измерить интенсивность освещения в лекционном зале, понаблюдали разницу между пресной и морской водой.