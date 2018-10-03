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Мурманская область. Арктика03.10.18 14:53

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация книг Сергея Гронского

Актёр Мурманского областного драматического театра, заслуженный артист России, член Союза российских писателей Сергей Гронский представил мурманчанам сразу три новых поэтических сборника «При свете рампы», «Принцесса Миланезии» и «Инструкция по применению».

Сергей Гронский приехал в Мурманск после окончания театрального факультета Саратовской государственной консерватории. 4 октября исполнится ровно 30 лет служения в Областном драматическим театре, где им сыграно более 100 разноплановых ролей.

В 2003 году Гронский опубликовал свою первую книгу «Критический возраст». С тех пор вышли из печати пять поэтических сборников.

Встреча началась с видеопрезентации, посвященной артисту. Её автор – режиссёр Андрей Сычев. Кандидат филологических наук Марина Наумлюк и писатель Борис Блинов выступили с профессиональным анализом поэзии Сергея Гронского. Участники встречи услышали много стихов в исполнении автора. Артист Андрей Бобров и член клуба «Пять углов» Александр Базанов посвятили ему свои песни.

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Эльдар
03.10.18 14:37
Ну, да. Энергетиков зарплата низкая, надо повысить за счет пенсионеров, малоимущих граждан, многодетных семей, и за тех, у кого электроплиты. При этом забывая, что мы живем на крайнем Севере. Мы из 4-
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Влад
03.10.18 13:47
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Александр
03.10.18 04:31
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