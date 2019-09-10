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Мурманская область. Арктика10.09.19 11:28

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация книги Елены Леоновой «Четырнадцать прикосновений»

Член Союза писателей России и Союза журналистов России Елена Леонова представила читателям библиотеки новое издание книги «Четырнадцать прикосновений». Книга вышла в расширенном объёме и художественном оформлении художника Екатерины Панфиловой.

Творчество Елены Леоновой занимает особую нишу в литературе региона. Автор рассказывает о Военно-морском флоте страны, о северных гарнизонах, о семьях моряков-подводников, о верной и сильной любви. Автор с нежностью пишет о малой родине – городе подводников Гаджиево, где жила с раннего детства.

Елена прошла путь от корреспондента телевидения города Гаджиево до главного редактора телеканала «Александровск ТВ», последние годы работала на канале СТВ-24 города Северодвинска. Елена Леонова была внештатным корреспондентом газет «Полярный вестник», «На страже Заполярья», «Мурманский вестник». Ранее выходили её книги «Запах счастья», «Стеклянный мир», «Бессонница».

На встрече автор рассказала об истории создания своих рассказов, о реальных прототипах героев – матросе Сергее Преминине, боцмане Викторе Погорельцеве. На встрече прозвучал отрывок из нового рассказа «Лейтенант Зима». Все желающие получили книгу с автографом автора.

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