В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация книги Виктора Георги «Севрыбхолодфлот», посвященной капитанам транспортного и рефрижераторного флота. Это третье издание из цикла «Севрыба».

На встрече автор рассказал о работе над книгами цикла: «Тралфлот», «Мурмансельдь-Мурманрыбпром» и «Севрыбхолодфлот», продемонстрировал редкие фотокадры из жизни Северного рыбопромыслового бассейна. В издания включены материалы из архива газеты «Рыбный Мурман», воспоминания о капитанах и руководителях флота, благодаря которым Виктору Сергеевичу удалось создать живые образы моряков.

Гости встречи активно приняли участие в обсуждении книги. Депутат Мурманской областной Думы Геннадий Степахно поделился мнением о современном состоянии рыбохозяйственного комплекса области. Доцент кафедры философии и права Мурманского государственного технического университета Александр Порцель дал высокую оценку работе автора, рассказал о подготовке морских кадров в университете.

Воспоминаниями о работе с капитаном и последним руководителем Севрыбхолодфлота Альбертом Ливановым поделился моряк и писатель Борис Блинов. Ветераны рыбной отрасли, журналисты, библиотекари, краеведы вспомнили известных капитанов Севрыбхолодфлота: Петра Волошина, Адольфа Болычева, руководителей флота - Георгия Бородулина, Михаила Каргина и Владимира Журавлева.

Серия «Капитаны рыбного хозяйства СССР», в которой вышли все вышеупомянутые книги, будет продолжена. Виктор Сергеевич готовит к изданию работы «Мурманский траловый флот», «Севрыбпромразведка», «Архангельский тралфлот», ставя своей целью назвать поименно тех, кто своим трудом в море и на берегу укреплял могущество рыбной отрасли нашей страны.

С книгами Виктора Георги можно познакомиться в электронной библиотеке «Кольский Север» Мурманской областной научной библиотеки.