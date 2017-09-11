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Мурманская область. Арктика11.09.17 11:40

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация нового номера журнала «Под сенью Трифона»

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация нового номера журнала «Под сенью Трифона», который издает Паломнический отдел Мурманской и Мончегорской епархии Московского патриархата. Издание освещает вопросы православия, истории и культуры Кольского Севера. На страницах журнала отражаются события духовной жизни края.

Преподаватель Воскресной школы церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы Светлана Малик поделилась своей оценкой приезда на Кольский полуостров патриарха Московского и всея Руси Кирилла и освещения им места строительства Спасо-Преображенского морского кафедрального собора.

Выступление настоятеля Свято-Никольского собора протоиерея Геннадия Буздугана было посвящено долгому пути развития православной общины от временной Николаевской церкви до Свято-Никольского кафедрального собора длиной в 70 лет.

Супруга Виталия Семеновича Маслова, Валентина Устиновна рассказала о работе с наследием, оставленным ее мужем, и поделилась мыслями о выпуске очередной книги. Писатель и литературный критик Дмитрий Коржов представил макет новой книги о Виталии Маслове «Несмиренный живописец».

Юрий Гутян и Ирина Поливцева познакомили со своими новыми литературными произведениями.

В память об ушедшем из жизни поэте и члене редколлегии журнала Николае Колычеве прозвучали песни на его стихи в исполнении мурманского барда Александра Базанова.

Собравшиеся пожелали редакционной коллегии в лице протоиерея Сергия Поливцева и руководителя паломнического духовно - культурного просветительского центра «Под сенью Трифона» Ирины Поливцевой успехов в продолжении издания.

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