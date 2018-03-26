В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация новых книг епископа Североморского и Умбского Митрофана

В Мурманской областной научной библиотеке в воскресенье состоялась презентация книг «Кольский Север в средние века» и «Духовные истоки русской революции» епископа Североморского и Умбского Митрофана. В мероприятии приняла участие губернатор Марина Ковтун.

Издание «Кольский Север в средние века», включающее три тома, является результатом двадцатилетней исследовательской работы священнослужителя. Книга представляет собой переосмысление событий, которые происходили на территории региона в период христианского просвещения VII-XVI вв. В книге «Духовные истоки русской революции» владыка обращается к теме духовной составляющей революционной идеи.

«Содержание этих фундаментальных трудов говорит о нерасторжимом единстве судьбы и чаяний Русской Православной Церкви с судьбой и чаяниями Отечества и российского народа. В год 80-летия Мурманской области история нашего края становится для нас предметом особо глубокого изучения и осмысления. И, погружаясь в историю, мы видим огромную, многоплановую роль церкви и святых-подвижников в судьбе Кольской земли как части земли русской», – отметила на презентации глава региона Марина Ковтун.

Правящий архиерей Североморской епархии, кандидат богословия, епископ Североморский и Умбский Митрофан является автором серии книг «Православные подвижники Кольского Севера». В 2006 году им основана серия книг «Кольский патерик», с 2007 года начал выпускать ещё одну серию – «Святыни Кольского Севера».