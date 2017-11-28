В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация сайта памяти японского велопутешественника Харухисы Ватанабэ.

В 2012 году под Кандалакшей погиб японский велопутешественник, экстремал Харухиса Ватанабэ. Он совсем немного не доехал до города Мурманска - конечной точки своего путешествия, преодолев расстояние от Китая до Кольского полуострова. Спустя год на месте гибели Харусисы был установлен мемориальный знак. Уже тогда возникла идея опубликования уцелевших дневников Харухисы, рассказывающих о его последней поездке. По пожеланию семьи Ватанабэ эти дневники были оформлены в виде мемориального сайта. Их переводом на русский язык занималась группа под руководством Руми Фукусимы - председателя общественной организации японской культуры «Япония в Мурманске».

На встрече были представлены путевые заметки велосипедиста о своем последнем путешествии, которое он совершил от Китая до Кольского полуострова. Участники встречи узнали о маршруте велосипедиста, его впечатлениях и местах, которые он посетил, о тяготах, пережитых в пути.

Переводчики рассказали о трудностях, с которыми они столкнулись в процессе работы. Участники встречи услышали воспоминания о велосипедисте от тех людей, о которых он написал в своем дневнике. Они рассказали, каким увлеченным, удивительным и добрым человеком был Харухиса.