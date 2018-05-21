Мурманская область. Арктика21.05.18 09:52
В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация уникального фотоальбома «Земля моя, любимая земля»
Альбом, посвященный 80-летию Мурманской области, вышел при поддержке правительства Мурманской области. Автор всех фотографий – член Союза журналистов России, лауреат многих престижных отечественных и зарубежных выставок, редактор фотослужбы газеты «Мурманский вестник» Лев Федосеев.
Автор идеи, составитель и издатель альбома – известный мурманский фотохудожник, лауреат премии «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» Юрий Левин.
На встречу с создателями альбома пришли писатели, журналисты, краеведы, члены общественных организаций, музейные и библиотечные специалисты.
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