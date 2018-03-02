В Мурманской областной научной библиотеке состоялась профориентационная встреча «Кем быть?: Выбирая профессию, выбираем образ жизни»

В Областной научной библиотеке прошла профориентационная встреча для учащихся старших классов, которые стоят на пороге выбора профессии.

В мероприятии приняли участие школьники 10-х классов мурманской гимназии № 5. Начальник Центра профессионального развития молодёжи Анна Кузнецова выступила с лекцией на тему «Как выбрать профессию? или Несколько советов выпускнику».

Восточная мудрость гласит «Свобода может быть у того, кто сам выбирает своё дело». Чтобы не ошибиться в выборе профессии, не откладывайте решение вопроса «кем быть?» на потом. Участниками и библиотекарями были проанализированы основные критерии и подходы, которые необходимо учитывать при выборе будущей профессии. Сегодня это и востребованность специальностей на рынке труда, и сопоставление своих личных качеств с профессионально важными, и выбор места учебы, а также возможность профтестирования на выявление своих способностей и многое-многое другое.

Многочисленные вопросы к специалисту проиллюстрировали живой интерес старшеклассников к теме встречи. Для гостей библиотеки состоялась выставка «Мы выбираем путь», на которой были представлены издания из фонда библиотеки.