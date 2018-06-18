В Мурманской областной научной библиотеке состоялась развлекательная программа «Семь Золушек»

Гостями библиотеки стали ребята из летнего лагеря при Кадетской школе г. Мурманска.

Программа началась с видеоигры, посвященной одному из самых известных сказочных персонажей – Золушке. Ребята рассуждали о характере героини, вспомнили сюжет сказки, ее экранизацию в кино и мультипликации. Школьники ответили на вопросы викторины «Хрустальная туфелька» и приняли участие в мастер-классе «Рисуем любимых героев».

В завершении программы ребята совершили увлекательную экскурсию по выставке «Мир кукол в мире людей». На ней представлены необыкновенные авторские куклы ручной работы участников международных выставок Елены и Игоря Паршенковых.