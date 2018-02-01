В Мурманской областной научной библиотеке состоялась встреча для любителей чая

В областной научной библиотеке прошло воскресное чаепитие под названием «ПреКрасный день». Творческий проект Дмитрия Ендураева «Чайная Река» пригласил всех желающих насладиться вкусным китайским красным чаем.

На встречу пришли мурманчане разных возрастов - от молодежи до пенсионеров. Гости попробовали разные сорта чая, сами названия которых звучат как музыка - «Чудесная Орхидея», уишаньский красный и «Малый куст с гор Чжэн Шань», оригинальный уишаньский красный чай из заповедника Тун Му Гуань.

Горы Уишань в Китае включены во Всемирное наследие ЮНЕСКО по культурным и природным критериям. Эта самая биологически разнообразная территория Юго-Восточного Китая. Уникальное место для выращивания и производства чая. Чаеводы считают, что лучший уишаньский чай создает природа, и только потом – человек.

Чайное действо продолжалось около двух часов, но время пролетело незаметно. Заваривая чай в большом стеклянном чайнике на глазах аудитории, Дмитрий Ендураев щедро делился информацией и отвечал на многочисленные вопросы о том, как правильно заваривать чай и какими способами делают это в Китае и России; где приобретать настоящий чай и почему лучше не использовать чайные пакетики; как выращивают, собирают и обрабатывают чай.

Гости погрузились в спокойную и расслабленную атмосферу настоящего чаепития, почувствовали себя дегустаторами и смогли самостоятельно убедиться, насколько разнообразны сорта так любимого в России напитка.