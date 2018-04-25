В Мурманской областной научной библиотеке состоялась встреча, посвященная 80-летию Станислава Дащинского

Станислав Наумович Дащинский - известный мурманский историк, журналист, редактор газет «Ловозерская правда», «Рыбный Мурман», «Полярная кочегарка», «Заполярный труд», первый редактор газеты «Советский Мурман» («Мурманский вестник»).

На встрече историки - преподаватели мурманских вузов, работавшие со Станиславом Наумовичем, отметили его необыкновенную трудоспособность, ценность краеведческих и публицистических книг, автором которых он являлся. В научных журналах, сборниках, отдельных изданиях в России и за рубежом Станислав Наумович опубликовал около 50 научных трудов, главным образом по проблемам печати, войны и политических репрессий 1930–1950 х гг.

Коллеги-журналисты вспоминали главный труд жизни Дащинского - «Энциклопедию Кольского края», газетный вариант которой был опубликован в 1997-2000 гг. в еженедельнике «Рыбный Мурман». Это была поистине «народная» энциклопедия Кольского Севера. Материал для издания автор начал собирать еще в начале 1990-х годов. Тогда же вокруг него сформировался определенный круг авторов.

Станислав Наумович был автором, составителем и председателем редколлегии 7-томной «Книги памяти Мурманской области», в которую вошли десятки тысяч фамилий павших воинов и жертв политических репрессий.

Все выступающие с большой теплотой рассказывали о своих встречах с этим добрым, никогда не унывающем, трудолюбивом человеке, сделавшем так много для жителей Мурманской области.