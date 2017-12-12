В Мурманской областной научной библиотеке состоялась встреча с молодыми бардами Мурманского детско-юношеского клуба авторской песни «Гравицапа».

Юные северяне рассказали участникам встречи о работе своего клуба. Ребята отметили, что не ограничивают себя музыкальной деятельностью, они также ставят спектакли, организуют различные фестивали, занимаются благотворительностью.

Участники клуба авторской песни исполнили музыкальные композиции на стихи русских поэтов и собственного сочинения. Молодые барды поделились своими жизненными историями о том, что их привело в детско-юношеский клуб авторской песни «Гравицапа», и как он повлиял на формирование их личности. Посетители смогли задать ребятам вопросы, например: какова дальнейшая судьба выпускников клуба, обучают ли они юных мурманчан музыкальной грамотности, с какими организациями сотрудничает коллектив.